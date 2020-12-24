В Молдове сотни тысяч людей самого разного возраста считают США «империей зла», ностальгируют по советскому прошлому и ратуют за сближение Кишинева с Москвой. Но почему?

Американское государство на протяжении всех последних десятилетий является партнером Республики Молдова. За прошедшие годы по инициативе Вашингтона на берега Днестра были поставлены сотни тонн гуманитарной помощи. Миллионы, если не миллиарды долларов переводили США или связанные с этой страной учреждения молдавскому правительству в самые трудные для нашей страны моменты. И даже национальная армия обеспечена отдельными экземплярами военной техники и формой, поставленной безвозмездно из заокеанской державы. Но вот парадокс: в Молдове сотни тысяч людей самого разного возраста считают Америку «империей зла», ностальгируют по советскому прошлому и ратуют за сближение Кишинева с Москвой.

Мы не будем пытаться залезть людям в голову, а просто приведем небольшой исторический экскурс.

Развал СССР, ставший настоящей геополитической катастрофой, сломавшей судьбы миллионов людей, негативно отразился и на многих молдаванах. Началась бессмысленная гражданская война в Приднестровье, приведшая к гибели людей самых разных национальностей и отторжению региона от уже независимого молдавского государства.

Сейчас уже даже в Вашингтоне признают, что все конфликты на национальной почве, вспыхнувшие на обломках бывшего СССР, стали результатом успешных операций американских спецслужб. Не стала исключением и война в Приднестровье, вспыхнувшая во многом из-за провокационных действий румынских националистов, активно поддерживаемых ЦРУ и другими заокеанскими разведывательными организациями. Это было первое вмешательство США во внутренние дела уже независимой Молдовы.

Утратив интерес к региону, Вашингтон вновь обратил свое пристальное внимание на Кишинев уже в начале 2000-х. В это время Молдова, пережив вооруженные конфликты, наконец-то начала возвращаться к нормальной жизни, постепенно развивая экономику. Более того, впервые в современной истории у Кишинева появился реальный шанс восстановить границы страны, вернув контроль над Приднестровьем. События развивались стремительно, и в конце ноября – начале декабря 2003 года президент Путин должен был приехать в молдавскую столицу, где в торжественный обстановке представители обоих берегов Днестра подписали бы план мирного урегулирования конфликта.

Однако ночью 24 ноября 2003 года Владимир Воронин встретился с послом США Х.Ходжес, которая показала некий факс из госдепартамента, и утром молдавский президент отказался подписывать план мирного урегулирования, текст которого был разработан при активном участии его же администрации.

Формально Кишинев (а на самом деле США) внезапно озаботился сохранением российского-миротворческого контингента, которое предусматривалось до окончательного урегулирования конфликта согласно тексту меморандума. И что в итоге? В Приднестровье растет очередное поколение, привыкшее считать регион независимым государством, а русские военные так никуда и не ушли, отчетливо понимая, что в сложившейся ситуации потенциальный вывод контингента может привести к эскалации напряженности. Это было второе глобальное вмешательство США в проблемы молдавского государства…

Последующие шесть лет после срыва подписания «меморандума Козака» Воронин вел себя крайне непредсказуемо, пытаясь найти баланс между европейской интеграцией и партнерством с Россией. Крайне неприятными оказались для западных партнеров и высказывания молдавского лидера: в частных беседах он раскаивался в «предательстве Молдовы, России и Путина» и плакался, что не устоял под давлением США. В итоге под контролем спецслужб заокеанской страны и лично посла США Азифа Чодри в Кишиневе была организована «цветная революция». Молдавский политический гигант Владимир Воронин был отправлен на свалку истории, предварительно встретившись с главой американской дипломатии, который поблагодарил президента за укрепление демократии…

Мало кто помнит, но в 2010 году в немецком городе Мезеберг между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым была достигнута договоренность об ускорении процесса урегулирования конфликта в Приднестровье. Благодаря российско-германской инициативе представители Тирасполя и Кишинева впервые за несколько лет сели за стол переговоров и даже достигли определенных результатов.

Однако в 2014 году посол США в Молдавии Ульям Мозер посчитал, что даже вялотекущие переговоры представителей двух берегов Днестра противоречат интересам Вашингтона: именно по его инициативе на границе с Приднестровьем национальная армия увеличила интенсивность военных учений, а молдавские правоохранители без разбора начали задерживать приднестровцев. Результат очередного вмешательства «американской демократии» не заставил себя ждать – представители непризнанной республики отказались от дальнейшей дискуссии с Кишиневом.

Перейдем к событиям последних нескольких лет и даже месяцев. При консолидированной поддержке ЕС и России объединенной молдавской оппозиции, представленной на тот момент социалистами Игоря Додона и проевропейцами Майи Санду, удалось достигнуть нереального – от власти был отстранен богатейший человек региона олигарх Влад Плахотнюк. Естественно, действующий посол Дерек Дж.Хоган не мог публично поддержать «Плаху» и его команду, более того глава заокеанской дипломатии Помпео некоторое время назад даже заявлял о персональных санкциях, введенных госдепом лично против Влада Георгиевича.

При этом факты доказывают совершенно противоположное: фактически подконтрольные Вашингтону украинские спецслужбы организовали бегство олигарха, который абсолютно беспрепятственно смог осесть на территории Соединенных Штатов. Откуда он так же беспрепятственно выехал в Турцию. За все это время международный преступник не столкнулся ни с одной проблемой, а заокеанские правоохранительные органы так ничего и не предприняли, чтобы задержать человека, захватившего государство – партнера США.

Нельзя не упомянуть и о последних выборах президента нашей страны, в ходе которых Дерек Дж.Хоган фактически публично поддержал кандидата от проевропейской оппозиции Майю Санду и «проявил обеспокоенность» участием приднестровцев в голосовании. На данный момент мы не имеем права говорить о том, что ждет Молдову из-за этого вмешательства заокеанской страны во внутренние процессы молдавской республики, однако, очередной внутриполитический кризис, ставший итогом ноябрьского голосования, очевиден.

Искать выход из ситуации молдавские политики наверняка решат при помощи иностранных партнеров, в том числе американских дипломатов, а, возможно, и представителей спецслужб. Что ж, когда политики в очередной раз пойдут на «ковер» в здание дипмиссии США, быть может, вспомнят о том, к чему чаще всего приводят такие визиты, и поймут, что внутриполитические проблемы молдавского государства руководители нашей страны они в состоянии решать самостоятельно. К сожалению, «фантастика на второй полке».

Александр МЕДВЕДЕВ