Иоланта Мура. Как из Бишкека помочь молдавскому бизнесу с подбором персонала

Это первое интервью в рамках рубрики «Диаспора – Молдове». Уже по названию рубрики понятно, что речь пойдет о молдавской диаспоре. Но идея рубрики чуть другая, чем просто рассказать, как живут молдаване за рубежом. Я попытаюсь брать интервью у тех, кто не только поддерживает с Молдовой тесную связь, но и может дать практические советы или оказать помощь в первую очередь в сфере мне наиболее близкой, в сфере бизнеса и менеджмента. В случае с Иолантой речь пойдет не только о советах, и о взгляде со стороны, но и о абсолютно конкретной исследовательской программе, которая направлена на помощь молдавским компаниям и выпускникам университетов. Интервью тем более актуально, что программа, фактически, началась только на этой неделе. Иоланта, привет. В молдавском бизнесе тебя знает очень много людей, но, те не менее, давай представим тебя. Кроме того, хоть мы и давно знакомы, но я тоже не знаю всех деталей твоей карьеры. Отправная точка - генеральный директор Bemol. Рассказать до или после? И то и другое. Моя жизнь сложилась так, что я периодически попадаю под понятие молдавской диаспоры. Из моих 44 лет, треть жизни я прожила за пределами Молдовы. Началом жизни за границей стал десятилетний период моего пребывания в Румынии, охвативший учебу в университете, докторантуре, адвокатскую и преподавательскую деятельность. Откровенно говоря, для выпускницы русской Бельцкой школы, выучить румынский язык на ходу, добиться в Румынии успехов в учебе и работе, уважения со стороны преподавателей и коллег, было весьма нелегко, но принесло большое удовлетворение и уверенность в своих силах. Потом последовала работа в Киеве, в крупной международной компании, а затем судьба занесла меня обратно в Кишинев. Сразу в Bemol? Да. Они «захантили» меня. Сначала на директора департамента, а потом я стала и генеральным директором. Ушла ты «по семейным обстоятельствам»… Можно сказать гораздо проще. Встретила в Кишиневе своего будущего мужа, американского дипломата, вышла замуж и решила оставить работу в связи с намечающимся отъездом в США. И именно тогда ты попробовала себя в роле телеведущей? Да. Совместно с ТV8 я сделала авторский проект Business Insider. Это была моя авторская программа, интервью с яркими бизнесменами, авторами книг по бизнесу, коучами. В тот период в Молдове побывали такие персоны, как Дэвид Аллен, автор методики Getting Things Done и Аллан Клейнханс, один из тренеров Тони Роббинсона. Мне повезло сделать программы и с ними. И с несколькими десятками молдавских бизнесменов – лидеров. Так что опыт был для меня очень интересный. По-моему, ты его продолжила снимать и в Америке? Да. Через год после свадьбы я уехала с мужем в США. Жизнь в США была очень интересной: много путешествий, открытий, общения с новыми людьми, включая молдавскую диаспору. Именно в Вашингтоне у меня зародилась идея создать цикл передач о молдаванах, проживающих в штатах. В рамках проекта „Voci îndepărtate” я познакомилась со многими нашими соотечественниками, которые оказались не только интересными людьми, профессионалами своего дела, но и истинными патриотами. Благодаря им американцы узнали многое о нашей культуре, традициях, кулинарии, вине (кстати, я была приятно удивлена, увидев наше вино на полках магазинов и в некоторых ресторанах). И, вот, что интересно: на мой вопрос: вернулись ли бы они в Молдову? - подавляющее большинство отвечало - да! Обозначая при этом условия и обстоятельства своего возвращения, и, кстати, абсолютно все были готовы помочь своей стране по мере своих возможностей. И из Америки вы переехали в Бишкек? Да. Мужа перевели сюда как политического атташе, а я открываю для себя Кыргызстан. Здесь молдаван значительно меньше, по пальцам можно сосчитать, но все они работают в масштабных международных пректах и являются экспертами в своей области. Например, Александр Тэнасе сейчас в Бишкеке, как консультант по реформе юстиции. Мне приятно встречаться «с нашими» за бокалом молдавского вина (найти его здесь гораздо сложнее, чем в США) и обсуждать, чем конкретно мы можем помочь нашей родине. Вариантов, кстати, немало: экспертиза, благотворительность, инвестиции, продвижение молдавских продуктов и предприятий, стартапов, менторство, проекты, инициативы… По-моему, первая твоя «помощь» - это были прямые эфиры с молдавскими бизнесменами в период карантина. Надо отдать тебе должное. В тот момент это было очень важно. Это сейчас мы привыкли жить с COVID-ом на фоне, а тогда было что-то похожее на вселенскую катастрофу. И даже просто публичное общение в сети было как глоток кислорода, узнать, как с карантином и локдауном справляются другие. Даже не чувствовалось, что ты не в Кишиневе, а в Бишкеке. Кстати, как у вас сейчас ситуация с COVID-ом? Более-менее под контролем. Как «посольские» американцы в чужой стране мы соблюдаем достаточно жесткие правила поведения с точки зрения соблюдения мер предосторожности. К слову сказать, пока еще никто не болел. В самой стране ситуация чуть спокойнее, чем летом. Население здесь 6 миллионов, но случаев новых заболеваний меньше чем в Молдове. Думаю, что это связано и с тем, что территория страны значительно больше, больше расстояния и нет такого взаимодействия между людьми. Тогда не буду говорить «берегите себя», спрошу уже о программе, которую ты начинаешь, уже начала, в Молдове. Что это? Про что это? В партнёрстве с Американской Коммерческой Палатой Молдовы (AmCham) и при поддержке исследователей международного уровня – моего научного руководителя из Сингапура - мы начинаем масштабное исследование среди выпускников университетов и аспирантов по восприятию брэнда работодателя, предпочтений по работе и пониманию их карьерных устремлений. Результаты этого исследования помогут компаниям в создании рабочих мест и корпоративной культуры, наиболее совместимыми с рабочими ценностями, карьерными устремлениями и потребностями будущих работников, а также выйти на рынок с предложениями (Employee Value Proposition), созданными на основе предпочтений именно того профиля кандидата, который нужен компании, и, которого компания хочет нанять. Также данные результаты предоставят ценную информацию университетам для более точного понимания психографии своих студентов, их целеустремлений, что поможет обеспечить нужную поддержку студентов в повышении веры в собственные силы и правильного настроя на достижение цели, в нашем случае – желанного трудоустройства. Иоланта! Вот сразу чувствуется, что у тебя за спиной многолетний опыт, в том числе, преподавательской деятельности. Можно я переспрошу? В результате исследования бизнес будет лучше понимать, как формировать бренд своей компании не только в сторону продаж, но и в сторону найма на работу лучших профессионалов? Так? Давай на примере. Представь, что ты ищешь инженера, специалиста узкого профиля. По психологической классификации нашего исследования это - профессионал (но есть и другие, как например, лидер, предприниматель). Тебя интересует также, чтобы он не ошибался при выполнении своих задач, и, что не менее важно, был с определенными моральными ценностями. Как ты думаешь, ожидания и рабочие ценности (work values) такого кандидата будут отличаться от ожиданий и ценностей человека с психологическим профилем лидера, который идет вперёд и не боится ошибиться, и при этом имеет иное моральное отношение к восприятию мира? Или, тем более, предпринимателя? Да. Ты прав, будет отличаться. Возникает другой вопрос: почему компании формируют свое предложение обобщенно, основываясь на неком шаблоне и описании функции, не учитывая восприятие и потребности кандидатов с разным психологическим профилем? Я отвечу на этот каверзный вопрос. Потому, что пока еще нет у них никаких сведений о возможных корреляциях между психологическим профилем, карьерными устремлениями и рабочими ценностями (элементами брэнда работодателя). Вот именно поэтому данное исследование является не только обширным, но и беспрецедентным. Вообще, об этом я могу много рассказывать, но результатов мы сможем добиться только вместе, с помощью наших сограждан, которые хотят позитивных изменений в стране. Ведь, изменения начинаются с каждого из нас, а для этого не обязательно заниматься политикой. Надо просто очень захотеть всем объединить свои усилия. Поэтому я обращаюсь ко всем студентам на последнем году университетского обучения, включая тех, кто заканчивает мастер или докторскую: «Внесите свою лепту в улучшение рынка труда в Молдове, помогите компаниям узнать ваши ожидания и потребности, а университетам понять - кого они, всё – таки, обучают. Пройдите по ссылке ниже и ответьте на наши вопросы, поделитесь ссылкой с коллегами, родственниками и друзьями». То есть добавляем ссылку? С удовольствием. Как я понимаю исследование будет некоммерческим, а его результаты будут публично доступны? Да. Причем сам онлайн опросник является строго конфиденциальным, вся полученная информация будет зашифрована и доступна только исследователям. Участникам предоставится возможность получить призовые сертификаты от известного онлайн-магазина, а AmCham еще и перечислит по 10 лей за каждый заполненный опросник на борьбу с КОВИД-19 в Молдове. Вот, такой дерзкий проект мы «замутили» для Молдовы, то ли еще будет! Уверена - надо только начать, а потом все подтянутся. Я рад, что первое интервью было с тобой. Только попрошу тебя о том, чтобы когда исследование будет закончено, а результаты опубликованы – «свисни», я напишу об этом и тоже дам ссылку. Ну и, на прощание – берегите себя, здоровье и – встречаем 2021 год. Будем надеяться, что он будет с трендом в сторону лучшего. Павел ЗИНГАН

