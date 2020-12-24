«Если не будет новых сюрпризов, то Ренато Усатый станет будущим партнером в правительстве ПДС / Майи Санду»

После досрочных парламентских выборов Партия Действие и Солидарность (ПДС) может стать крупнейшей партией в Парламенте, но у нее не будет большинства. Об этом заявляет политолог Дионис Ченушэ, сообщает ТРИБУНА.

«Последние опросы показывают, что ПДС может стать самой крупной партией, но не большинством», – отметил он в социальной сети.

Политолог также говорит, что если не будет новых сюрпризов, то Ренато Усатый станет будущим партнером правительства ПДС / Майи Санду.

«В то же время социалисты и ШОР будут действовать в оппозиции», – подчеркнул Ченушэ.

Кристина Гурез