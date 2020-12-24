«Если не будет новых сюрпризов, то Ренато Усатый станет будущим партнером в правительстве ПДС / Майи Санду»

|
|
...
|
Главная
После досрочных парламентских выборов Партия Действие и Солидарность (ПДС) может стать крупнейшей партией в Парламенте, но у нее не будет большинства. Об этом заявляет политолог Дионис Ченушэ, сообщает ТРИБУНА.
«Последние опросы показывают, что ПДС может стать самой крупной партией, но не большинством», – отметил он в социальной сети.
Политолог также говорит, что если не будет новых сюрпризов, то Ренато Усатый станет будущим партнером правительства ПДС / Майи Санду.
«В то же время социалисты и ШОР будут действовать в оппозиции», – подчеркнул Ченушэ.
Кристина Гурез
Рекомендуем
Обсуждение новости
|