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«Если не будет новых сюрпризов, то Ренато Усатый станет будущим партнером в правительстве ПДС / Майи Санду»
24.12.2020

После досрочных парламентских выборов Партия Действие и Солидарность (ПДС) может стать крупнейшей партией в Парламенте, но у нее не будет большинства. Об этом заявляет политолог Дионис Ченушэ, сообщает ТРИБУНА.

 «Последние опросы показывают, что ПДС может стать самой крупной партией, но не большинством», – отметил он в социальной сети.

Политолог также говорит, что если не будет новых сюрпризов, то Ренато Усатый станет будущим партнером правительства ПДС / Майи Санду.

«В то же время социалисты и ШОР будут действовать в оппозиции», – подчеркнул Ченушэ.

Кристина Гурез


 
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