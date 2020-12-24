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Политика
Эксперт: После отставки, объявленной Премьер-министром Кику, я не удивлюсь, если…
24.12.2020

После отставки, объявленной Премьер-министром Ионом Кику, начнутся политические игры неформального «большинства» в нынешнем Парламенте. Об этом заявил экс-генсек аппарата президента, эксперт в области юстиции Ион Пэдурару, сообщает ТРИБУНА.

Пэдурару отметил, что не верит в сладкие заявления ПСРМ о том, что они хотят роспуска Парламента и организации досрочных выборов.

«Я не удивлюсь, если после консультаций президента М. Санду с фракциями по определению нового Премьер-министра (обязательная конституционная процедура) «большинство» выдвинет устойчивую кандидатуру (с подписями) в количестве 51+ депутата» – сказал он, отметив, что для отклонения такой кандидатуры у Президента будет очень мало полномочий для конституционного маневра. «Честно говоря, я надеюсь, что ошибаюсь», – заключил он.

Кристина Гурез


 
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