Орбакайте поделилась шокирующими деталями застолья с Пугачевой

Певица рассказала журналистам, что Новый год для нее – семейный праздник. Кристина Орбакайте хотела бы встретить его со своей мамой Аллой Пугачевой. По ее словам, спокойно провести время вместе им удается лишь в главную ночь страны.

Певица сообщила, что очень ждет 31 числа, потому что в этот день ее семья встретится за большим столом. Из-за публичной профессии и большого количества работы подобные встречи – редкость для артистов.

Однако у звезды до сих пор нет уверенности, что мечте суждено сбыться: "С нашей профессией не всегда встреча бывает традиционной: может быть выступление в Новый год или выезды в другой город. Но часть семьи в Новый год обязательно соберется", – поделилась она.

Оказывается, обычно все блюда готовит сама Алла Пугачева. Однако, если планируется слишком много гостей, на помощь приходит профессиональный повар. На праздничном столе всегда есть оливье, селедка под шубой, а также фирменный гусь или утка Аллы Борисовны. В эту ночь семья отказывается от всех диет. "Для меня главное новогоднее блюдо – шампанское!" – отметила Орбакайте.

Также исполнительница рассказала, что для нее 2020 год – год семьи. Обычно все артисты постоянно гастролируют, дают концерты, поэтому времени на близких совсем не остается. "Родные понимают все тонкости нашей профессии, поэтому поддерживают. Я всегда с любого концерта стремилась домой, поделиться эмоциями", – вспомнила певица. В этом году из-за пандемии все публичные мероприятия были отменены, поэтому "случился затянувший отпуск".