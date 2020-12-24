Александр Балуев известен каждому, кто знакомился с русским кинематографом. Харизматичный актер, в карьере у которого случались свои творческие взлеты и падения. В отличие от большинства знаменитостей, Александр Балуев приобрел всероссийскую популярность после 40 лет. По сей день Александр появляется в самых популярных и легендарных фильмах и сериалах.

Краткая биография

Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. Все детство он провел там, часто гуляя с друзьями и прогуливая школу. Балуев происходит из семьи кадрового военного, из-за чего получил достаточно строгое воспитание. Часть детских лет семья прожила на Котельнической набережной, а после поменяли место жительства на Смоленку.

Александр Балуев неоднократно вспоминает, что его отец был строгим и всегда требовал беспрекословного подчинения. Однако это не помешало установить хорошие и теплые семейные отношения.

Как следствие сурового воспитания, Балуев не хотел продолжить заниматься семейным военным делом. С раннего детства он видел, насколько трудная профессия военных и как много всего приходится делать на благо.

В школьные годы мальчик начал увлекаться спортом. Это обусловило ему хорошее спортивное телосложение, он часто побеждал в различных соревнованиях, и даже подумывал о том, чтобы связать свою жизнь с миром большого спорта. Однако этим мыслям не суждено реализоваться.

Как живет Александр Балуев, кто его жена и преданность российскому кинематографу

Мать Александра – скромная женщина, рожденная в интеллигентной семье. На досуге она любила посещать различные театральные выступления, куда извечно брала с собой маленького сына. Именно так у Саши началась зарождаться любовь к актерскому искусству. После окончания школы ему не удалось поступить с первого раза, однако, устроившись работать помощником осветителя.

Таким образом, ему открылся путь в МХАТ, который окончил с хорошими данными.

Личное счастье

Личная жизнь Александра Балуева прикрыта мрачной тайной. Актер не любит распространять слухи о том, что не должно касаться никого, кроме его семьи. Известно лишь то, что долгое время у Александра была польская возлюбленная Мария, с которой их свела судьба в Коктебеле много лет назад. Это была настоящая любовь с первого взгляда, после первой же встречи пара была неразлучна. В 2003 году они официально стали мужем и женой, а в это же время Мария подарила актеру прекрасную дочку Марию-Анну.

Александр Балуев вместе с женой и дочкой



Однако с 2013 года пара развелась. Мария переехала обратно на родину, в Варшаву, забрав дочку с собой. По словам Марии, ей было трудно смириться с плотным графиком работы мужа, ведь его постоянно нет дома. Пара поддерживает дружеские отношения, и Александр часто навещает дочку и бывшую жену в Варшаве.

Лучшие киноработы

Как у каждого актера, у Александра Балуева есть несколько по-настоящему лучших фильмов с его участием:

«На луне», 2019 г.,

«Две зимы и три лета», 2013г.,

«Петр Первый. Завещание», 2011г.,

«Демон революции», 2017 г.

Балуев остается преданным поклонником российского кинематографа, хоть и неоднократно получал предложения о сотрудничестве заграницей. Как живет Александр Балуев, кто его жена и преданность российскому кинематографу

Сейчас

На сегодняшний день Александр Балуев остается одним из самых узнаваемый актеров русского кино. На ряду с другими, не менее известными, творческими деятелями, у него нет публичных социальных сетей.

Он, как и многие звезды прошлого поколения считает, что ведение публичных страниц – лишняя трата времени, которого у него и так не хватает.





Александр Балуев сейчас

Он по сей день активно участвует в различных творческих и коммерческих проектах, принимает участие в съемках сериалов и фильмов, которые скоро выйдут на экран. Но кроме этой деятельности, Александр Балуев успевает с некоторой периодичностью выступать в театре. Как-никак, с самого детства он находил это очень интересным занятием.