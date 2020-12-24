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Политика
Как Санду потратит народные деньги на свою блажь
24.12.2020

В телеграме вовсю комментируют «заборную» идею Майи Санду. Ранее Санду побожилась снести забор вокруг здания администрации президента.

– Между прочим, есть и ещё один забор - у парламента. Почему-то его, ни один блохастый Алабай, снимать не торопится. Интересно: почему? А вообще, мы безуспешно пытаемся понять логику Майи Григорьевны, которая долго критиковала Игоря Николаича за обмен турецких учителей на ремонт президентуры, но сразу же после инаугурации - побежит усаживать свою задницу в заветное кресло, на третьем этаже Белого дома.

Максимум на что хватит духу у уже изрядно подобосравшейся и ничерта не железной леди - потратить народные деньги на демонтаж народного же забора, дабы в дальнейшем народу из числа «oameni buni» было проще справлять нужду на вытоптанном газоне.

К слову, дальнейшая судьба забора - скромно умалчивается (хотя мы уже знаем, кто претендует на бесплатные и бесхозные полторы сотни метров металлической ограды). Равно как и на «устаревшую компьютерную технику», оставшуюся после Додона и которую ушлые хипстеры из PAS уже заранее подумывают в будущем году «обновить» за госсчет, «списав» старую, - пишет автор тг-канала «Пэкалэ ши Тындалэ» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Подготовил Михаил Генчу


 
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