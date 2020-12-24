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Инаугурация Президента Майи Санду
24.12.2020

Майя Санду принесла присягу и стала шестым президентом Молдовы.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", - зачитала текст молдавской присяги Санду.

При этом ранее в одном из интервью она сказала, что не видит проблемы в наличии двух паспортов - молдавского и румынского. Напомним, что президент Молдовы, согласно конституционным полномочиям, является верховным главнокомандующим вооруженных сил и координирует внешнюю политику. Он должен руководствоваться исключительно удовлетворением интересов нашей страны в этих сферах.

Приносить клятвы Майе Санду не впервой: при получении румынского паспорта она сделала примерно тоже самое, только поклялась служить Румынии, а не Молдове. Ну, и, конечно, не в такой торжественной обстановке. 

Клятва Санду

Ну, вот и все: ты президент теперь. Вот эта штуковина на шее Санду стоит 150 тысяч леев. Изящная вещичка.

Депутаты ДПМ во главе с Павлом Филипом и Моникой Бабук участвуют сегодня в церемонии инаугурации президента Майи Санду. 

Ранее Санду называла их узурпаторами и требовала привлечь их к уголовной ответственности и заявляла, что никогда не создаcт коалицию с ДПМ.

А что соколом не глядим?
Усатый и Нэстасе.
Внимают.
Много думают.

@Telegram KP


 
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