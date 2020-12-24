Календарь: день памяти знаменитого архитектора Семена Шойхета

В этот день 10 лет назад умер знаменитый Семен Шойхет.

Один из самых известных молдавских архитекторов Семен Михайлович Шойхет родился 1 января 1931 года в Дубоссарах.

Спустя несколько лет семья Шойхетов перебралась в Воронеж. Когда началась Великая Отечественная война, отец Семена Михайловича ушел на фронт, где вскоре погиб, а семья (мать и трое детей) была эвакуирована в Среднюю Азию. Когда закончилась война, Семен Шойхет вернулся в Дубоссары, поступил и закончил школу №1.

В 1951—1956 годах он учился на архитектурном факультете Ташкентского политехнического института, затем работал на железнодорожном строительстве в Акмолинске (позже Астана, теперь Нур-Султан), после чего возвратился в Молдавию.

Первая работа, которую поручили Семену Шойхету, была разработка генеральных планов семи городов (Леово, Комрат, Кагул и др.). Эти планы принесли начинающему архитектору известность и стали его трамплином в творческой карьере. Молодой специалист был принят с испытательным сроком на работу в Кишиневский проектный институт "Урбанпроект" (вначале "Молдгипросельстрой", потом "Молдгипрострой"), но затем проработал здесь более 50 лет. Семен Шойхет прошел путь от рядового сотрудника до главного архитектора института.

Шойхет выигрывал архитектурные конкурсы более тридцати раз. Под его началом были разработаны генпланы главных молдавских городов: Бендер,Тирасполя, Бельц и многих других, а также участвовал в создании генерального плана развития Кишинёва (руководитель проекта — Роберт Курц).

Семён Шойхет — автор проектов Кишинёвского государственного цирка (за эту работу ему была присуждена Государственная премия Молдавской ССР), городского Дворца культуры железнодорожников (с Б. В. Вайсбейном), здания министерства сельского хозяйства (с Б. В. Вайсбейном), здания молдавской школы № 1 (ныне французский лицей имени Г. Асаки), Дома печати (с Б. В. Вайсбейном), крытого теннисного корта, Национального банка (Госбанк, с Б. В. Вайсбейном), мемориального комплекса жертвам Кишинёвского погрома 1903 года в парке «Алунел» (скульптор — Н. М. Эпельбаум), памятника узникам Кишинёвского гетто (на ул. Иерусалимской на месте бывших ворот гетто, скульптор — Н. М. Эпельбаум), реконструкции мемориала воинской славы «Вечность» («Eternitate»), памятника автомобилистам и многих других.

Помимо кишинёвских проектов, С. М. Шойхетом были спроектированы центральные площади Тирасполя и Бендер, Мемориал жертвам фашизма в Дубоссарах, памятник жертвам Рыбницкого гетто, обелиск славы Кицканский плацдарм на берегу Днестра у села Кицканы, Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», дома культуры в Бендерах (с В. П. Меднеком), Страшенах, Оргееве, ряд зданий в этих и других городах Молдовы.

Также Семен Шойхет выиграл конкурс на проектирование комплекса Ясско-Кишиневской операции, который планировали установить в столице, за цирком на холме. По словам С. Шойхета, были пройдены все инстанции, вплоть до Госплана СССР. Проект был утвержден, выделены деньги, но начавшаяся перестройка и развал страны не дали осуществить этот замысел.

Семен Шойхет – обладатель многих званий и наград. Он – заслуженный архитектор Республики Молдова, лауреат Госуарственной премии, был награждён медалью «Трудовая слава» (Gloria Muncii), Орденом почёта (Ordin de Onoare).

Семен Шойхет был членом президентского совета РМ, в 1993—2004 годах он возглавлял Ассоциацию еврейских организаций и общин Молдовы.

Семен Михайлович Шойхет скончался после тяжелой продолжительной болезни на 79-м году жизни в Германии.

Автор: Иван Рябцев