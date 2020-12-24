Додон: поздравил Санду по случаю ее вступления в должность президента

Лидер ПСРМ посетил инаугурацию Майи Санду.

Игорь Додон посетил инаугурацию Майи Санду. Додон поздравил Санду со вступлением в должность президента Молдовы и пожелал ей всевозможных успехов на данном поприще. Санду вручила своему политическому оппоненту копию штандарта президента Республики Молдова.

- Сегодня в ходе военно-протокольной церемонии в Президентском дворце, в соответствии с Законом «О публичных символах» и с Регламентом штандарта Президента Республики Молдова, Майя Санду вручила мне копию штандарта Президента Республики Молдова – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами в 2016-2020 годах, а также персональную табличку.

Поздравил Майю Санду по случаю ее вступления в должность Президента Республики Молдова, пожелал ей успехов в выполнении ответственной миссии.

Отметил, что за время моего мандата институт президентской власти стал сильным и вышел в лидеры рейтинга народного доверия. Призвал ее осознать ту важную роль, которая ей выпала, и трудиться в интересах государства и граждан нашей страны, - написал Додон на своей странице в Facebook.

Михаил Генчу