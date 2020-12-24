Кику открыл дверь Майе Санду, посмотрим, как она поступит - комментарий Демидецкого

Отставка кабмина Иона Кику была «продуманной неожиданностью». Об этом заявил глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий.

По его словам, отставку правительства требовали ныне протестующий контингент, чтобы расчистить дорогу к досрочным выборам в парламент.

– По молдавским законам, есть два способа распустить парламент. Первый – депутаты три месяца подряд не принимают ни одного закона. Второй – парламент не может в течение 1,5 месяцев утвердить новый кабмин с двух попыток. Но из 101 депутата подавляющее большинство не хочет роспуска парламента, потому что понимает, что в новый состав парламента не попадет, - отметил Демидецкий в эфире российского портала News-front.

Он добавил, что к выборам готовы социалисты и партия Майи Санду, остальные, согласно опросам, в новый парламент не попадут.

- Протесты были направлены не на стремление к получению социальных благ, а на отставку правительства. Оно ушло, за власть никто не держался, и теперь протесты прекратились и в случае возобновления будут выглядеть смешно, - сказал Демидецкий.