Кику открыл дверь Майе Санду, посмотрим, как она поступит - комментарий Демидецкого

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Политика
Отставка кабмина Иона Кику была «продуманной неожиданностью». Об этом заявил глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий.
По его словам, отставку правительства требовали ныне протестующий контингент, чтобы расчистить дорогу к досрочным выборам в парламент.
– По молдавским законам, есть два способа распустить парламент. Первый – депутаты три месяца подряд не принимают ни одного закона. Второй – парламент не может в течение 1,5 месяцев утвердить новый кабмин с двух попыток. Но из 101 депутата подавляющее большинство не хочет роспуска парламента, потому что понимает, что в новый состав парламента не попадет, - отметил Демидецкий в эфире российского портала News-front.
Он добавил, что к выборам готовы социалисты и партия Майи Санду, остальные, согласно опросам, в новый парламент не попадут.
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