Новый год не за горами - Мош Крэчун с антителами: в Кишиневе можно заказать вызов Деда Мороза на дом

Предложения по организации праздника есть, но спрос в условиях пандемии сильно упал. Детишки с нетерпением ждут наступления Нового года, ждут, когда к ним придет Дед Мороз со Снегурочкой и вручит им подарки за хорошее поведение в этом году.

Как в разгар пандемии идет "дедморозовский" бизнес в Кишиневе? Как обезопасить детей, когда к ним заявятся давно прошеные гости? Какие меры защиты применяют новогодние персонажи, чтобы не заразить окружающих?

Корреспондент "Комсомолки" попробовал заказать вызов Деда Мороза со Снегурочкой на дом. Условие одно - я волнуюсь за детей, потому необходимо наличие справки с отрицательным тестом на ковид.

Предложений много и самых разных, что по цене, что по предлагаемой программе. Звоним.

- Дед Мороз у нас работает в масочке и в перчаточках, - отвечают нам по первому же номеру телефона.

- У Деда Мороза и так есть борода! Куда еще маску надевать?

- Под бороду. Но, смотрите, тут все от вашего желания зависит - можно и без масочки...

- А у Деда Мороза имеется справка с отрицательным тестом на ковид?

- Есть. Есть справка, что у него антитела, он уже переболел. И у Снегурочки есть антитела, она тоже переболела.

Но поздравление обойдется от 800 до 1500 леев в зависимости от программы (15-20 минут) и дня, когда вы хотите пригласить Деда Мороза со Снегурочкой.

- Вызовов много?

- Пока только спрашивают, интересуются. Наверное, родители побаиваются...

Звоним дальше.

- В квартирах мы не работаем! - предупредили меня сразу. - Только на лестничной площадке или на улице. Надо соблюдать санитарные нормы...

- А у вас имеется справка с отрицательным тестом на ковид?

- Нет, конечно (смеется)! Вы первый человек, который меня об этом спрашивает! Но это как бы не вопрос. Сколько стоит тест? 800 леев? Если много заказчиков, как вы, станут требовать такую справку, мы сдадим тесты.

- Вы берете всего 250 леев. Почему так недорого?

- Да, остальные просят 450-600 леев. Но они берут за риск, а я не беру. Мне по такой цене работы хватает.

Следующий звонок.

- Лично я в августе переболел, поэтому у меня антитела, - отвечает очередной Дед Мороз. - А вот Снегурочка как раз заболела, и я ее отправил на карантин. Поэтому работаю один. Действительно, слишком рискованно, дети чужие, кругом-бегом...

- Звонков много?

- Есть, потихонечку-потихонечку... Звонки будут! Понятное дело, что их будет меньше, чем в прошлые годы, но заказы есть! Работаем, а что делать?!

Сорокаминутная программа стоит 500 леев.

Идем дальше.

- Нет у нас справок, работаем на честном слове, так сказать. - ответили мне. - Дед Мороз с бородой, но мы работаем без масок.

- Не боитесь?

- Нет. Не знаю, почему... Уверены в себе.

- Неужели сами родители не боятся?!

- Видимо, нет...

Вызов Деда Мороза со Снегурочкой 30 декабря обойдется в 600 леев.

Попался нам не только самый безопасный, но и самый экономичный вариант.

- Вы мне говорите имя ребенка и его возраст, а я вам присылаю файл с поздравлением от Деда Мороза. Есть несколько программ, рассчитанных на детей до 12 лет. Пять сценариев поздравлений (имя ребенка называется от трех до восьми раз) и одна интерактивная сказка. Длительность поздравления - 9-18 минут в зависимости от возраста ребенка. Дети очень довольны! Стоит это 60 леев.

- Недорого...

- Недавно было в четыре раза дороже! Но Деда Мороза сейчас запрещено вызывать к детям, я цену опустил, чтобы людям не так больно было. Всем моим знакомым Дедам Морозам не очень-то разрешают работать.

Леонид РЯБКОВ