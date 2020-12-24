Ион Кику прекратит выполнять обязанности главы правительства через неделю. Вместе с ним уйдут бывшие министры здравоохранения, экономики и финансов.

Об этом он заявил после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

Ион Кику сообщил, что во время встречи с Майей Санду информировал президента о состоянии публичных финансов, системы здравоохранения и о ситуации с подписанием контракта на поставки газа

"Контракт на поставку природного газа в Молдову в 2021 году будет продлен в ближайшие дни, а ориентировочная цена в первом квартале нового года составит порядка 120-122 долларов за тысячу кубометров", — сказал Кику.

"До 31 декабря 2020 года я буду исполнять обязанности премьера. Также до 31 декабря и.о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут госпожа Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие коллеги-министры продолжат работу дальше", – написал Кику в соцсетях.

@rusputnikmd