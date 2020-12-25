Один из самых привлекательных мужчин Молдовы снялся в крутом бизнес-ролике в Дубаи

Уроженец Фэлешт строит карьеру. Виктор Сую, родом из Фэлешт - один из самых привлекательных мужчин Молдовы. И он сполна пользуется своим образом крутого мачо - проживая в Дубаи, он снимается в рекламных роликах, а также пробует себя в качестве актера в фильмах.

В одном из свежих роликов Виктор снялся для нового немецко-арабского бизнес-центра. Одетый "с иголочки", Виктор определенно вызывает положительные эмоции у своих партнеров, что, согласитесь, очень важно для совместного ведения бизнеса.

Будем надеяться, что и наша страна когда-нибудь будет восприниматься как сильный, вызывающий доверие предсказуемый деловой партнер!