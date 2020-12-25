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Здоровье
"Подарочек" из Британии: Доигрались - в Молдову из Лондона завезен опасный штамм коронавируса?
25.12.2020

А накануне в республику прибыли 9 самолетов из Великобритании. Началось. По данным на 24 декабря 2020 из 11 завезенных случаев заражения коронавирусом в республику 3 - из Великобритании и 2 - из соседней Ирландии (летели-то одними самолетами).

Кстати, о самолетах. Накануне "закрытия" Британии для Молдовы в связи с обнаружением в Королевстве нового очень опасного штамма коронавируса, в Кишинев прибыли 9 самолетов, полных пассажиров. И только вчера, 23 декабря в 00 часов, Британия "закрылась" для Молдовы.

Те, кто прибыл из Туманного Альбиона, на самоизоляцию не отправлялись, так как Великобритания для Молдовы - до сих пор в "зеленой зоне". Мало того, никакие меры безопасности от ковида в аэропорту, как и в Кишиневе, и по всей Молдове, не соблюдаются. Корреспондент "Комсомолки" смог испытать все прелести путешествия через Кишиневский аэропорт на себе - маски на подбородке, дистанция - 50 сантиметров (это максимум).

И вот теперь - обнаруженные больные из Британии, которые успели, наверняка, за пару суток, а может и больше (неизвестно, когда они прибыли), обойти родственников, посетить магазин и другие места.

Кстати, людям приезжать из Лондона в Молдову можно. А вот доставка товаров из Британии уже не работает. Журналисту "Комсомолки" вернули деньги и сообщили, что отправить товар не могут, так как по Европе посылки из Великобритании запрещены.

Вот такая картина складывается.

Лидия ТКАЧ


 
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