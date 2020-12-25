Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 23 декабря

Мы собрали последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 23 декабря 2020 года. Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 23 декабря 2020 года:

Лечатся амбулаторно

71-летняя Ирина Муравьева не ожидала, что ее диагноз станет известен. Однако это случилось, и народной артистке пришлось успокаивать многочисленных знакомых: мол, все в порядке, она дома, ее состояние под контролем врачей, поводов для беспокойства нет. Муравьева заболела на прошлой неделе: температура, кашель. Сейчас уже идет на поправку.

43-летний Ираклий Пирцхалава сегодня сообщил, что наконец-то пошел на поправку. У музыканта диагностировали COVID-19 после того, как он приехал из Батуми, где теперь живет в Москву, чтобы спеть на «Золотом граммофоне». Скачки температуры прекратились.

43-летний президент Франции Эммануэль Макрон неделю назад сообщил о том, что у него диагностировали коронавирус. Ранее главврач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон говорил: «Наблюдаются прежние симптомы COVID-19 - усталость, кашель, мышечная боль». По обновленной сегодня во французских СМИ информации политик чувствует себя лучше. Несмотря на болезнь, Эммануэль Макрон продолжал работать, самоизолировавшись в Версале.

Реабилитация

86-летний Александр Ширвиндт восстанавливается дома после лечения коронавирусной пневмонии в больнице. Народный артист сегодня впервые вышел на видеосвязь с поклонниками – его сын Михаил Ширвиндт записал шуточный сюжет для инстаграма.

«Выздоровел ли я – неизвестно никому, и мне тоже, поэтому давайте подождем!» - говорит на видео Александр Анатольевич, намекая, что реабилитация после ковида не быстрая. Необходима дыхательная гимнастика, прием витаминов и других препаратов.

27-летняя Милана Тюльпанова пройдя лечение от коронавируса, отправилась в оздоровительную клинику на серию реабилитационных процедур для здоровья и красоты. В промежутках между оздоровительными процедурами телеведущая плавает в бассейне и отдыхает.

Ирина ВИКТОРОВА