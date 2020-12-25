Молдавские врачи рассказали, как встретить Новый год и Рождество тем, кто переболел COVID-19

Специалисты разработали восемь рекомендаций по борьбе с усталостью и тревогой после болезни. Рекомендации являются частью кампании «Поддержка в физической и психологической реабилитации после COVID-19», проводимой Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, сообщает МОЛДПРЕС.

Яна Кихай, доктор медицины и доцент Государственного университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану, обратила внимание на вебинаре, что люди, перенесшие COVID-19, страдают от усталости, у них наблюдается нарушение сна, беспокойство или шаткое эмоциональное состояние, и предложила восемь рекомендаций по управлению этими состояниями.

"Защитите свою жизненную энергию. Организуйте дела дня и расставьте приоритеты, исключив ненужное потребление физической и умственной энергии. Продлевайте срок выполнения поставленных задач. Компенсируйте 10 минут активности 30 минутами отдыха. Высыпайтесь не менее 8 часов, но не более 10 часов в сутки.

Получите нужную информацию. Проконсультируйтесь со своим семейным врачом или обратитесь к надежным источникам. Знайте, что с вами происходит. Пока вы не знаете, что делать, мозг воспринимает ситуацию как опасность. Занимайтесь делами, которые приносят вам удовольствие», - советует Кихай.

Она добавила, что бывшие пациенты с COVID-19 должны поддерживать отношения с близкими, семьей, друзьями и включать техники релаксации в свой распорядок дня. «Избегайте алкоголя, сигарет и вредных веществ, потому что это доставляет вам в данный момент состояние удовольствия, за которым следует состояние торможения, вредное для организма.

Обратитесь к психологу или психотерапевту, когда вам не с кем поговорить или когда вы чувствуете, что ваше эмоциональное состояние ухудшается. Специалист по психическому здоровью не вовлечен в эмоциональную ситуацию, объективен и может помочь вам преодолеть тревогу, депрессию или другие тревожные состояния», - добавила доктор.

На сегодняшний день в Молдове зарегистрировано 138 213 случаев заражения COVID-19, 2 825 человек проиграли битву с вирусом.

Лидия ТКАЧ