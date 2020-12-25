25 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Александр Стояногло не исключает, что в ближайшее время будет попытка сместить его с поста генпрокурора Молдовы
25.12.2020

Александр Стояногло не исключает, что в ближайшее время будет попытка сместить его с поста генпрокурора Молдовы на основе заявления одного из участников, проигравшего в ходе конкурса.

"Из информации, которой я располагаю, апелляционная палата находится под беспрецедентным давлением из-за этих заявлений. Не знаю, предлагаются ли деньги, но подозреваю, что речь идет о какой-то мотивации. Думаю, что речь идет о миллионах долларов".

"Для меня должность генпрокурора была возможностью реализовать некие здоровые вещи. Думаю, многие из них нам удалось сделать. Да, конечно, это важный этап в моей жизни, но есть процессы, на которые я не могу влиять", - подчеркнул генпрокурор.

@Telegram GK


 
Количество просмотров:
168
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.