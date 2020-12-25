Александр Стояногло не исключает, что в ближайшее время будет попытка сместить его с поста генпрокурора Молдовы

Александр Стояногло не исключает, что в ближайшее время будет попытка сместить его с поста генпрокурора Молдовы на основе заявления одного из участников, проигравшего в ходе конкурса.

"Из информации, которой я располагаю, апелляционная палата находится под беспрецедентным давлением из-за этих заявлений. Не знаю, предлагаются ли деньги, но подозреваю, что речь идет о какой-то мотивации. Думаю, что речь идет о миллионах долларов".

"Для меня должность генпрокурора была возможностью реализовать некие здоровые вещи. Думаю, многие из них нам удалось сделать. Да, конечно, это важный этап в моей жизни, но есть процессы, на которые я не могу влиять", - подчеркнул генпрокурор.

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