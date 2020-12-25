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Политика
Окружение Санду желает задействовать Виорела Мораря для политического управления системой прокуратуры республики
25.12.2020

Окружение Майи Санду пытается сделать из бывшего прокурора антикоррупции Молдовы Виорела Мораря рычаг для политического управления системой прокуратуры республики, считает генпрокурор Александр Стояногло.

При этом таких усилий непосредственно со стороны нового президента Стояногло не наблюдает.

Генпрокурор готов поддержать главу государства в ее намерении объявить коррупцию угрозой национальной безопасности:

"Я буду первым, кто не словами, а на деле поддержит госпожу президента. Если она будет нуждаться в этой поддержке - мы её предоставим. Я однозначно согласен с обозначением коррупции "угрозой национальной безопасности". Но мы не должны ограничиваться одними декларациями. Мы должны ликвидировать иммунитеты - и депутатов, и прокуроров, и судей. Все иммунитеты должны быть равны. При их наличии это мешает следствию".

@Telegram GK


 
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