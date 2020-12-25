Нормы пандемии: прочь из квартир - в таунхаусы и на периферию

Многие жители Кишинева за уходящий год перебрались на периферию муниципия и дальше.

Люди стали массово продавать городские квартиры и покупать частные дома. Также продажи таунхаусов и частных домов выросли в 2020 году втрое по сравнению с прошлым годом. Но, несмотря на это, эксперты прогнозируют рост цен на квартиры.

Даниела Ионицэ, эксперт в области недвижимости, сообщил, что в третьем квартале 2020 года был установлен абсолютный рекорд продаж частных домов в Кишиневе. В июле-сентябре было продано 542 дома, что почти вдвое превышает средний показатель за последние восемь лет, когда ежеквартально продавались около 300 домов, передает телеканал Рublika.

Повышение интереса к частным домам обусловлено пандемией, считают специалисты – кишиневцы возжелали больше личного пространства, а те, кто не хочет отказываться от городских условий, предпочли таунхаусы, средняя цена за один из которых равна стоимости трехкомнатной квартиры, но вместе с таунхаусом покупатель приобретает личный гараж и двор.

Чаще всего люди перебираются из столицы в пригороды Думбравы и Бэчой. Цены на дома в белом варианте начинаются от 70 тысяч евро. В ближайшие годы высокий спрос на частные дома продолжится, поэтому застройщики будут сосредоточены на этой нише, прогнозируют эксперты.

Подготовил Михаил Генчу