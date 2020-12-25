Дорога к досрочным выборам открыта – но заминирована

В среду, 23 декабря, в последний день президентских полномочий Игоря Додона, состоялась последняя встреча высшего руководства страны прошлого состава, на которой премьер-министр Ион Кику объявил об отставке правительства. Цель, по его словам, - запустить процедуру досрочных парламентских выборов. А 24 декабря Майя Санду присягнула народу, став действующим президентом.

Кику поблагодарил всех, кто в этом трудном году «проявили понимание, трудились, вносили свой вклад в то, чтобы Молдова смогла пережить этот сложный период», и сообщил, что встретится с избранным президентом Майей Санду для обсуждения дальнейшей работы действующего правительства и обеспечения дальнейшего функционирования государственных институтов.

Спикер Зинаида Гречаный заявила, что запланированное на среду заседание парламента, на котором должен был рассматриваться вопрос о вотуме недоверия, не состоится. «У нас, наконец, наблюдалось сотрудничество между правительством, президентом и парламентом, как по вертикали, так и по горизонтали, - отметила она. - Очень важно, чтобы эти три ветви власти продолжали «тащить телегу» в одном направлении».

Игорь Додон утверждает, что решение об отставке премьера принято не под давлением вотума недоверия или акций протеста. Он поблагодарил Иона Кику и его команду, сказав: «Ни одному правительству за последние 10–15 лет не приходилось оказываться в ситуации, когда в течение года нужно было справиться с серией проблем одновременно: COVID-19, засухой и экономическим кризисом. Те, кто сейчас критикует кабмин, потом признают, что это правительство было одним из самых профессиональных».

Додон сообщил, что 30 декабря состоится съезд ПСРМ, на котором предполагается его возврат к руководству партией. И, по всей видимости, он уже в качестве лидера самой крупной в парламенте партии поздравит нас с новогодними и рождественскими праздниками.

В последний день своего мандата Игорь Додон выступил с обращением к гражданам страны, в котором заявил, что передает следующему президенту Майе Санду авторитетный и сильный институт власти, который до 2016 года носил формальный характер. «Впервые с 2009 года институт президента стал сильным, дееспособным, с собственной повесткой, - сказал он. - Впервые он входит в число лидеров в рейтинге предпочтений граждан».

Четыре года своего пребывания на посту президента Додон разделил на три этапа: 2016-2019 годы – «период олигархического правления»; июнь-ноябрь 2019-го - этап коалиции между ПСРМ и Блоком ACUM. Третий, «когда ПСРМ взяла на себя ответственность за ситуацию, был одним из самых сложных периодов в истории РМ, возможно, за исключением периода приднестровского конфликта».

Додон дал два совета новому президенту: назначить переходное правительство или инициировать досрочные выборы.

В тот же день он сообщил в рамках спецвыпуска на Moldova 1, что вечером 24 декабря отправится в Москву вместе с генеральным примаром столицы Ионом Чебаном и вице-председателем парламента Владом Батрынчей. Пройдет ряд офицтальных и неофициальных встреч, в том числе в рамках межпартийного сотрудничества. Следует отметить, что ни бывший президент, ни столичный градоначальник не являются на данный момент членами ПСРМ.

Парламентская оппозиция поспешила приписать себе «победу». Партии PAS и DA отметили, что отставка правительства была одной из их целей. Вместе с тем Платформа DA осудила «акт произвола со стороны председателя парламента, которая неправомерно отменила заседание высшего законодательного собрания страны для рассмотрения вотума недоверия правительству Кику». Обиделись, видимо, что не дали им лишний раз попиариться, сотрясая воздух.

Лидер Демпартии Павел Филип отметил, что после отставки правительства «мяч находится на поле нового президента». А вот парламентская платформа «За Молдову», в свою очередь, осудила отставку правительства Кику «из-за отсутствия плана мер по предотвращению негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса». Кстати, в разгар пандемии все госсекретари министерства здравоохранения, труда и социальной защиты подали в отставку. По словам Иона Кику - по собственной инициативе. Платформа «За Молдову» выразила обеспокоенность тем, что «в отсутствие дорожной карты о будущих действиях, в разгар пандемии коронавируса и экономического кризиса, на фоне протестов фермеров, отчаянно просящих помощи у государства... страна рискует рухнуть».

Платформа, основу которой создают депутаты партии «Шор», подтвердила свою позицию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Что думают о роспуске парламент аполитические аналитики?

«Прерывание мандата парламента через самороспуск обсуждалось Конституционным судом, который не говорил, что парламент не может быть распущен, а может самораспуститься, но аргументы КС заключались в том, что необходима процедура, исчерпание списка альтернативных кандидатов, организация частичных выборов и т. д., - высказал свою точку зрения политический аналитик Корнелиу Чуря в ходе публичных дебатов в IPN. - Все это нецелесообразно в ситуации, когда большинство партий и политиков признают, что парламент не является законным».

В то же время эксперт не считает, что незаконность парламента может привести к досрочным парламентским выборам. Многие политики, по его мнению, согласны с этим мнением, однако это не означает, что выборы произойдут автоматически: «Дьявол кроется в деталях, путь к досрочным выборам чрезвычайно трудный. Тот факт, что политики заявляют, что хотят досрочных выборов, не означает, что они действительно этого хотят. Необходимо провести четкое различие между реальностью, видимостью и речами политиков, и не только в общественном пространстве».

Чуря считает, что отставка правительства Кику может действительно начать процесс досрочных выборов, но - «дорога заминирована».

«Самороспуск парламента не был принят во внимание, - пояснил он. - Это кажется самым простым решением, но оно не предусмотрено Конституцией. Все остальные пути могут привести к политическому тупику или ситуации, когда вместо досрочных выборов и нового парламента будет новое правительство с неожиданным кандидатом. Необходимо провести четкое различие между выраженным желанием провести досрочные выборы и политическим процессом, который в конечном итоге может привести к совершенно другому результату».

По мнению Чури, отставка Кику была инициирована Партией социалистов, которые устали быть мальчиком для битья. Социалисты, как он считает, сделали шаг назад, давая возможность Майе Санду вступить в игру, проявить конструктивную инициативу, создать правительство, не имея при этом большинства в парламенте: «Это будет интересный политический матч, который начнется, как я думаю, сразу после инаугурации Санду».

Политолог сомневается, что досрочные парламентские выборы могут состояться в первой половине будущего года. Он считает, что партии социалистов и Шора договорятся о более поздней организации досрочных выборов. Интересны срок назначения выборов и процедура их организации. «Процесс был инициирован одновременно с отставкой правительства Кику, - отметил эксперт. - Но прийти к выборам путем самороспуска парламента можно посредством юридических трюков Конституционного суда. Это означает, что КС должен в некотором смысле отказаться от своих собственных решений и принять решение, которое противоречит другим, принятым им ранее».

В четверг, 24 декабря, в Кишиневе прошла церемония инаугурации нового президента страны. Майя Санду присягнула народу и приняла на себя всю ответственность за то, что будет происходить дальше. Будем надеяться, что все не закончится сносом забора вокруг здания президентской резиденции. Ранее Санду обещала заняться этим на второй день после того, как принесет присягу.

Николай ПАВЛОВ