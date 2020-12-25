Татьяна Кини: «Здоровья всем и любви!»

- Ковид закрыл границы, и мы впервые в этом году отказались с моим итальянским мужем от путешествий. И впервые не принимали у себя дома гостей. Зато очень много времени провели вдвоем.

Мы живем в живописном месте, в альпийских горах, в городе Тренто в Италии. В выходные совершали длительные прогулки по окрестностям, любовались природой. И очень много общались. Это компенсировало нам испорченные планы на лето. Так что ковид еще больше сплотил нашу семью, укрепил супружеские отношения. А на католическое рождество в подарок от своего мужа я получила очень красивые серьги. Так что, можно сказать, год прошел у нас под символом любви.

Но год принес и огорчения. Пандемия испортила планы моего сына, который живет в Кишиневе. Из-за злосчастного вируса не состоялась его свадьба, намеченная на сентябрь. Молодые обошлись росписью в загсе и скромным венчанием в церкви. К сожалению, меня на этих мероприятиях из-за закрытых границ не было.

В данный момент эпидемическая ситуация в Италии еще хуже, чем это было весной. С 23 декабря по 7 января у нас объявлено чрезвычайное положение, за соблюдением которого следят полиция и карабинеры. Людям запрещено без надобности выходить на улицы. Закрыто все, в эти дни у нас работают лишь аптеки и продуктовые магазины, которые обслуживают по месту жительства.

Власти предупредили нас, чтобы мы запаслись продуктами, поскольку могут закрыться и все крупные маркеты. А с 27 декабря в Италии объявлена всеобщая обязательная вакцинация, включая беременных.

Как в этой обстановке будем отмечать Новый год? Условиями ЧС запрещены массовые мероприятия. Число гостей в праздники ограничено парой самых близких родственников.

Так что Новый год будем отмечать вдвоем с Резо – так зовут моего итальянского мужа, с нашими четвероногими друзьями: двумя собаками и кошкой. Это не худший вариант, ведь это праздник семейный!

Всех моих соотечественников – с наступающими праздниками! Здоровья вам и любви!