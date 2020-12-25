Майя Санду объявила о начале консультаций с парламентскими фракциями

28 декабря начнутся консультации президента Молдовы Майи Санду с парламентскими фракциями. В сообщении пресс-службы президента не указывается тема, которая будет обсуждена на консультациях.

Скорее всего, речь идет о консультациях по вопросу назначения нового правительства.

В четверг, и.о. премьер-министра Ион Кику на встрече с президентом Майей Санду заявил, что он будет исполнять обязанности премьер-министра лишь до 1 января. Вместе с Кику, 31 декабря уйдут министры здравоохранения, финансов и экономики.

Пока не известно, кто с 1 января 2021 года будет исполнять обязанности премьер-министра. По закону, президент должна будет назначить и.о. премьера из состава действующего правительства. Таким образом, возглавлять правительство в отставке будет один из следующих министров: Ольга Чеботарь (вице-премьер по вопросам реинтеграции), Павел Войку (министр внутренних дел), Фадей Нагачевский (министр юстиции), Аурел Чокой (министр иностранных дел), Виктор Гайчук (министр обороны), Лия Поголша (министр образования), Ион Пержу (министр сельского хозяйства), Ирина Влах (башкан Гагаузии).