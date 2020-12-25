Эксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из Британии

Более заразный, чем обычно, штамм Sars-cov-2 вызвал в Европе панику.

Уже вторую неделю главные мировые новости приходят из Великобритании - именно там было объявлено о появлении мутировавшего коронавируса. По сообщению британских властей, он на 71 процент более заразный, чем обычно. Поэтому распространяется гораздо быстрее. Который день подряд заболеваемость ковидом в Британии бьет рекорды. Страна уже поднялась на второе место по суточному приросту больных в печальном рейтинге.

В Лондоне и нескольких других регионах на Туманном Альбионе введены самые жесткие противоэпидемические ограничения. Как только об этом было объявлено, горожане хлынули из столицы, чтобы переждать локдаун в более благоприятной обстановке. Из-за этого на улицах образовались пробки, на вокзалах и в аэропортах выстроились очереди. Десятки стран объявили, что прерывают авиасообщение с Британией- чтобы избежать завоза более заразного варианта инфекции к себе.

Прервала авиасообщение и Россия. Но в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила, что «британец» в России - в руках ученых-вирусологов.

- Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ, - заявила Мария Захарова в ходе брифинга.

Не опасно ли это, мы расспросили доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

- Зачем нам понадобились эти штаммы, ведь это потенциально опасно?

- Специалисты-генетики, вирусологи будут изучать их. В первую очередь, последовательность РНК, структуру генома. Это нужно, чтобы сделать выводы о его потенциальной опасности. Из того, что мы знаем сейчас, этот вирус не опаснее, чем нынешний. Но до сих пор нам это было известно только понаслышке. Между тем, для вируса нет границ, точно также как и для ученых, которые его изучают.

- Но нет ли опасности, что вирус вырвется наружу?

- Такого риска точно нет. У нас есть очень хорошее оснащение, оборудование, где содержится вирус. Поэтому такую опасность можно полностью исключить.

- То есть британский тип коронавируса не распространится в России?

- Ну почему же? Он, может, уже здесь. Но на 70% более заразный - это очень маленькая величина, чтобы заметить. Никто этого не заметит.

- Больной коронавирусом до сих пор инфицировал 1 - 1,5 человека в своем окружении, - объяснял Владислав Евгеньевич ранее в интервью радио «КП». - Даже если увеличить этот показатель на 70%, получается максимум 2,5. Для сравнения, один больной корью заражает 18 человек в своем окружении.