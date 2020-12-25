Нужен ему берег турецкий: Беглый олигарх Плахотнюк стал гражданином Турции - теперь его точно не выдадут

Эту информацию подтвердил генеральный прокурор Александр Стояногло. Информацию о том, что беглый олигарх, бывший лидер правившей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк получил турецкое гражданство, подтвердил генеральный прокурор Александр Стояногло.

Генеральный прокурор сообщил о новом гражданстве Плахотнюка в эфире телеканала TV8.

По словам генпрокурора, новое гражданство Плахотнюка может внести изменения в досудебной процедуре по уголовному делу в отношении беглого олигарха.

- Мы рассматриваем разные аспекты привлечения и Плахотнюка, и Шора к уголовной ответственности. То, что они в другой юрисдикции не означает, что они не могут быть привлечены к ответственности. Это пока наши наработки. Но по завершению следствия в отношении этих людей, я не исключаю, что мы направим их для рассмотрения в эти юрисдикции, – заявил Стояногло.

Примечательно, что ранее Генеральная прокуратура сообщала, что была извещена турецкими властями о том, что Плахотнюк покинул территорию Турции.

Никита ЗВЕРЕВ