Настало время тех, кто давал советы в Facebook - Думбрэвяну о дальнейшей работе Минздрава

Виорика Думбрэвяну прояснила, как будет работать система охраны здоровья.

После завершения деятельность Думбрэвяну, как и.о. министра здравоохранения, и после отставки государственных секретарей процессы будет регулировать новый секретарь, а также руководящие группы.

– В ноябре 2019 года, когда ушло прежнее правительство, ушли и госсекретари, и остался только один человек. Сейчас происходит то же самое. Статс-секретари – это лица, обладающие статусом общественного достоинства, которые имеют право уходить вместе с ключевыми лицами в должности. Настало время для тех, кто так умно давал советы в Facebook, прийти и реализовать их, – заявила Виорика Думбрэвяну в телеэфире.

По ее словам, никто не может обвинять нас в том, что мы не обеспечиваем преемственности.

– Мы определили человека, и я благодарю нового государственного секретаря, назначенного правительством. Мы обещали свою поддержку и не отступим. Когда я пришла на должность министра в ноябре 2019 года, именно так госсекретари подали в отставку, и в министерстве был найден госсекретарь, который встретился с нами и подал прошение об отставке в течение недели, - цитирует Думбрэвяну портал Cenzura.

Подготовил Михаил Генчу