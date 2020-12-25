Новогодний конкурс от 4PDA: выиграйте электронную книгу

Новый год — отличное время начать жизнь с чистого листа. А можно начать и с хороших книг, читая их на букридере с экраном последнего поколения E Ink Carta Plus. Причём получить его можно совершенно бесплатно, приняв участие в нашем новогоднем конкурсе.

Условия конкурса

Для участия необходимо до 10 января включительно оставить в специальной теме на форуме заявку с фотографией или GIF-анимацией своего рабочего стола, на котором только из реально присутствующих на нём подручных предметов нужно выложить число «2021».

Можете сделать как статическое фото, так и забавную анимацию. При этом использовать можно что угодно, что обычно лежит у вас на столе, даже если это кошка. Например, 1-2 цифры номера года можно изобразить на мониторе вашего ПК или мобильного гаджета. Обработка изображений и добавление объектов через фоторедактор строго запрещаются.

Принять участие

Описание приза:

Победитель конкурса получит электронную книгу ONYX BOOX Caesar 4, оснащённую экраном последнего поколения E Ink Carta Plus с высокой плотностью пикселей. Дисплей также поддерживает функцию SNOW Field: она позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке изображения. Немаловажная особенность устройства — наличие подсветки MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Модель рассчитана на тех, кто большую часть времени планирует использовать её для чтения книг и не нуждается в различных дополнительных функциях. Благодаря четырёхъядерному процессору и 512 МБ оперативной памяти ридер обладает повышенным быстродействием, что зачастую слабое место подобных гаджетов. 8 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD позволяет хранить сотни и даже тысячи книг.

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