25 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Теперь есть два сценария для внутренней политики РМ - мнение эксперта
25.12.2020

Теперь есть два варианта развития политических событий в Молдове. Так считает политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов. 

– Один из сценариев после вступления в должность нового президента — Санду дважды предлагает кандидатуры премьеров, парламент их отклоняет, и страна движется к досрочным выборам. Еще один вариант — парламентарии и президент договариваются и в течение 90 дней не выдвигают никого на пост главы кабмина, провоцируя внеочередной электоральный тур для высшего законодательного органа страны, — заявил Шаповалов для Sputnik.

По словам эксперта, оба реалистичны, но решающим фактором станет стремление Санду и партии "Действие и солидарность" как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент, чтобы получить больше депутатских мандатов.

– Каждая неделя, каждый месяц простоя и бездействия правительства и всей команды будут играть против Майи Санду. Даже по самому быстрому варианту досрочные выборы могут пройти не ранее мая-июня следующего года. Если же возникнут разногласия, а они будут, процесс затянется, — добавил Шаповалов.

Он добавил, что новому президенту будет сложно взаимодействовать с ветвями власти, поскольку у нее нет четкой программы действий, основанной на глубоком анализе текущей ситуации, равно как и пошагового сценария дальнейшего развития Молдовы.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
202
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.