Теперь есть два сценария для внутренней политики РМ - мнение эксперта

Теперь есть два варианта развития политических событий в Молдове. Так считает политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

– Один из сценариев после вступления в должность нового президента — Санду дважды предлагает кандидатуры премьеров, парламент их отклоняет, и страна движется к досрочным выборам. Еще один вариант — парламентарии и президент договариваются и в течение 90 дней не выдвигают никого на пост главы кабмина, провоцируя внеочередной электоральный тур для высшего законодательного органа страны, — заявил Шаповалов для Sputnik.

По словам эксперта, оба реалистичны, но решающим фактором станет стремление Санду и партии "Действие и солидарность" как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент, чтобы получить больше депутатских мандатов.

– Каждая неделя, каждый месяц простоя и бездействия правительства и всей команды будут играть против Майи Санду. Даже по самому быстрому варианту досрочные выборы могут пройти не ранее мая-июня следующего года. Если же возникнут разногласия, а они будут, процесс затянется, — добавил Шаповалов.

Он добавил, что новому президенту будет сложно взаимодействовать с ветвями власти, поскольку у нее нет четкой программы действий, основанной на глубоком анализе текущей ситуации, равно как и пошагового сценария дальнейшего развития Молдовы.

Подготовил Михаил Генчу