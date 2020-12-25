Вы не знали? Марки Кыргызстана печатают в Молдове и делают там ошибки

В Кыргызстане выпустили почтовые марки Kyrgyz Express Post "Домашние собаки". Но там допущены ошибки. И допустили их, возможно, в Молдове, где Кыргызстан печатает свои марки. Также подобные заказы осуществляются и в Белоруссии.

На марках запечатлены следующие породы собак: немецкая овчарка, хорватский далматин, аляскинский маламут и японский акита-ину. Причем немецкой овчарке не повезло, она… никак не названа! Наверное, Госкомитет информационных технологий и связи уверен, что немецких овчарок и так все знают?

Зато подобные казусы, типа этого с немецкой овчаркой, высоко ценятся филателистами всего мира. Многие коллекционируют не только марки, но и ошибки на них.

Портал VB.KG со ссылкой на одного из старейших бишкекских мастеров-полиграфистов Николая Пудикова сообщает, что нынешняя кыргызстанская полиграфия не позволяет печатать почтовые марки на современном уровне, как не позволяет печатать и бумажные деньги, ибо требуются многомиллионные долларовые инвестиции в современную печатную технику и тоже очень затратное обучение специалистов.

Подготовил Михаил Генчу