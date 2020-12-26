Лидеру ПСРМ всегда есть, что обсудить с российским коллегой.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон встретился с Дмитрием Козаком. Встреча состоялась в российской столице. Додон сообщил об этом посредством социальной сети Facebook.

По словам Додона, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между двумя государствами и подвели итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях, констатировав их позитивную динамику. Также обсуждались перспективы экономического сотрудничества между Молдовой и Россией.

- Выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству Российской Федерации искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса, за безвозмездную помощь нашим фермерам, пострадавшим от засухи, и молдавским экспортерам в части предоставления в 2018-2020 годах режима беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок, – написал Додон.

Автор: Михаил Генчу