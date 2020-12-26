В Молдове растет количество учеников

В этом году их 334 тысячи. Хорошая новость с точки зрения демографии - растет количество учеников в школах Молдовы. Вне привязки с ситуации с коронавирусом, в этом году в школы ходят примерно 334 тысячи детей, что на три тысячи больше, нежели год назад.

Еще одна любопытная тенденция - мальчиков больше, как сообщает телеканал Publika, пропорция составляет примерно 51 на 49 процентов. В то же время более 80 процентов учащихся обучаются на государственном языке, 19 процентов - на русском, остальные - на украинском, английском или болгарском.

Английский язык остается самым востребованным иностранным языком, его изучают примерно 242 тысячи учеников, и это на 3,7% больше, нежели год назад. В основном за счет французского языка - количество изучающих его упало как раз на три процента.

Автор: Михаил Генчу