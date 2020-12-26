26 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Молдове растет количество учеников
26.12.2020

В этом году их 334 тысячи. Хорошая новость с точки зрения демографии - растет количество учеников в школах Молдовы. Вне привязки с ситуации с коронавирусом, в этом году в школы ходят примерно 334 тысячи детей, что на три тысячи больше, нежели год назад.

Еще одна любопытная тенденция - мальчиков больше, как сообщает телеканал Publika, пропорция составляет примерно 51 на 49 процентов. В то же время более 80 процентов учащихся обучаются на государственном языке, 19 процентов - на русском, остальные - на украинском, английском или болгарском.

Английский язык остается самым востребованным иностранным языком, его изучают примерно 242 тысячи учеников, и это на 3,7% больше, нежели год назад. В основном за счет французского языка - количество изучающих его упало как раз на три процента.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
92
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.