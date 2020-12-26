Три празднично оформленных троллейбуса ездят по улицам Кишинева

Примэрия отмечает Новый Год. Три по-праздничному декорированных троллейбуса вышли на линии Кишинева. Они обслуживают маршруты 10, 12 и 22.

Первые поездки праздничных машин состоялись вчера вечером, об этом сообщила пресс-служба управления городским электротранспортом. Еще две машины присоединятся к ним в новогодний вечер, сообщает примэрия. Сейчас их готовят к праздничной поездке.

Напомним, что 25-го декабря в Кишиневе также празднуют Рождество, но по иному стилю. Основная масса горожан празднует Рождество 7-го января.

Автор: Михаил Генчу