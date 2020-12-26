Дело "ландромата": Вячеслав Платон избежал обвинения в отмывании денег

Генеральная прокуратура отказалась предъявить обвинение Вячеславу Платону в отмывании денег по делу "ландромата". Запрос об этом поступил от российских властей. Ведомство подтвердило изданию Ziarul de Gardă, что в течение года получило несколько ходатайств.

Российские власти просили провести уголовное преследование для изобличения Платона в незаконных действиях, совершенных на территории РФ. Генпрокуратура сообщила, что Платон отказался участвовать в этих действиях, а инструментов принуждения уголовно-процессуальным законом не предусмотрено.

Мы обратились за подробностями в пресс-службу ведомства, но получить оперативный ответ не удалось. Между тем дело "ландромата" на частном телеканале прокомментировал Генеральный прокурор Александр Стояногло: "Ландромат, проблема, во многом надуманная для того, чтобы увести общественное мнение от кражи миллиарда потому что там были интересы определенных людей".

По версии российской прокуратуры, Вячеслав Платон через Moldindconbank и судебных приставов в молдавских судах, действуя по согласованию с некоторыми российскими банкирами, организовал схему незаконного вывода украденных в России денег. В том числе у "Газпрома" и "Железной дороги". Объем отмытых денег, по оценкам следователей, составляет 20 миллиардов долларов.

@publika