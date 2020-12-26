Первый шаг Майи Санду на посту президента может привести к необратимым последствиям

Фактически в своем первом выступлении после оглашения итогов президентских выборов Майя Санду заявила об изменении внешней политики страны.

Надо полагать, что теперь наша страна будет добиваться возвращения стратегического партнерства с Румынией и Украиной и выстраивать прагматические отношения с Россией, добиваясь сохранения выгодных товарно-экономических отношений. Эта позиция тогда еще избранного молдавского президента моментально вызвала общественный резонанс и подверглась критике, в том числе со стороны ее избирателей, которым она обещала сохранить все достижения своего предшественника Игоря Додона, вернувшего молдавские товары на российские рынки и убедившего Москву сохранить определенные привилегии для трудовых мигрантов днестровского региона.

Своим же первым шагом после инаугурации Майя Санду и вовсе перечеркнула все свои предвыборные обещания.

Итак, речь идет о таком незначительном, на первый взгляд, решении, как замена языка на президентском сайте с молдавского на румынский.

Эта инициатива, реализованная, по нашей информации лично по требованию Санду, моментально вызвала негативную реакцию молдавской общественности. Интересно, что критике это решение подверглось даже со стороны телеграм-каналов, так называемой «мамалыжной сетки» (возможно, связана с Марком Ткачуком), редакция которой поддерживала лидера молдавских проевропейцев на протяжении всей избирательной кампании.

«Не заполнен еще даже раздел о биографии нового президента, о советниках нового президента, но самое главное уже осуществлено, без чего реформы, видимо, не пойдут» - пишут блогеры.

Простые жители в комментариях к этой новости разделились во мнениях: одни считают, что не имеет значение на каком языке говорит и думает президент, «главное, чтобы жизнь налаживалась», другие солидарны с позицией «мамалыжников», третьи убеждены, что этот шаг логичен, «так как язык-то у нас румынский», некоторые же пользователи соцсетей, прямо заявляют о намерения Майи Санду втянуть Молдову в состав Румынии…

Что ж, как мы видим, своим первым же - бесспорно, в первую очередь политическим - решением действующий президент Молдовы уже разделила людей по языковым предпочтением.

Отойдем от лингвистических и исторических тонкостей и оставим разговоры об отличительных особенностях молдавского и румынского языка, а также не будем вдаваться в дискуссии о том, что было раньше, курица или яйцо. Рассмотрим вопрос исключительно в политической плоскости. Жители Молдовы разобщены по своим взглядам в вопросах внешней и внутренней политики, до сих пор нередки межнациональные конфликты, несмотря на единую православную веру, существуют разногласия и в вопросах религии. Свое влияние пытается расширить раскольническая Бессарабская митрополия, убеждая население в том, что Москва пытается «зомбировать» население нашей страны, используя священнослужителей Молдавско-Кишиневской митрополии.

Однако, как бы ни стремились румынские националисты искоренить «русскость» и советское прошлое, в Молдове всегда будут проживать люди, видящие в России братское государство, с которым мы должны выстраивать стратегическое партнерство. При этом существует и другая сторона: чтобы ни предпринимали пророссийские активисты – румынские националисты также никуда не денутся из нашей страны.

Молдавские реалии таковы, что нам никуда не деться друг от друга: молдаване, румыны, русские, гагаузы, украинцы; прихожане бессарабской митрополии и Молдавско-Кишиневской митрополии; сторонники вступления в НАТО, воющие в составе американских ЧВК и российские патриоты, служащие в нацармии после обучения в военных академиях Москвы и Санкт-Петербурга; в одной семье могут жить люди, мечтающие о европейском будущем и видящие Кишинев в составе Союзного Государства России и Белоруссии. Все вместе мы – молдаване, граждане самой нищей страны Европы…

И ничего не поменяется в нашем государстве, пока политики будут продолжать разделять и без того наше разобщенное общество.

Для того чтобы выйти из затянувшего на десятилетия социально-экономического кризиса, объединиться с Приднестровьем и выстроить реально взвешенную внешнюю политику, основанную не на интересах Москвы, Лондона или Вашингтона, мы должны стать единым молдавским народом.

Можно по-разному относиться к Партии социалистов, но на протяжении всей своей политической карьеры лидеры ПСРМ продвигают именно эти патриотические идеи. За время президентства Додона в нашей стране существенно снизилась популярность откровенно сепаратистских идей, направленных как на объединение с Румынией или Украиной, так и на отделение Гагазуии, Тараклии и других регионов с их последующим присоединением к Приднестровью. При этом если марши сторонников унири сократились с нескольких тысяч участников до нескольких десятков человек, то в Комрате уже никто всерьез не обсуждает идеи выхода из состава Республики Молдова.

Но этим вроде бы незначительным решением об отказе от использования молдавского языка в пользу румынского Майя Санду наглядно демонстрирует той самой «другой, плохой» части молдавского электората свое стремление к возвращению времен Михая Гимпу и Траяна Бэсеску. Это неизбежно приведет к шествиям румынских националистов, с одной стороны, окончательному отделению Приднестровья, а также развитию нездоровых идей в южных муниципиях Молдовы - с другой.

Александр МЕДВЕДЕВ