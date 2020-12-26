PAS требует, чтобы Ион Кику и министры продолжали работу после отставки

Вице-председатель Партии "Действие и солидарность", депутат парламента Серджиу Литвиненко раскритиковал решение Иона Кику и ряда министров оставить свои должности после того, как было объявлено об отставке правительства.

Отказ действующего премьер-министра и нескольких глав министерств от продолжения работы в качестве временно исполняющих обязанности до назначения нового кабинета министров Литвиненко назвал "диверсией" и "актом мести". Действующее законодательство, определяющее деятельность правительства, он считает "кривым" и настаивает, что его следует оспорить в Конституционном суде.

По словам депутата, исполнение обязанностей главы правительства и глав министерств может быть поручено только ответственным работникам, занимающим должности министров. Таким образом, по словам Литвиненко, "если о своем уходе объявят все министры, кроме министра обороны, то он и станет врио премьера, а также должен будет временно руководить остальными, оставшимися без руководителей министерствами", сообщает Sputnik.md.

Партия "Действие и солидарность" в парламенте последовательно требовала отставки кабинета министров Иона Кику. О своем уходе в отставку Кику заявил 23 ноября.

После встречи с президентом Молдовы Майей Санду премьер заявил, что по договоренности с главой государства он будет выполнять обязанности главы правительства только до 31 декабря. По сообщению Кику, вместе с ним оставят свои посты министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, министр финансов, вице-премьер Сергей Пушкуца и министр экономики, инфраструктуры и инфраструктуры Анатол Усатый. Остальные члены правительства продолжат работу в качестве временно исполняющих обязанности.

Согласно Закону "О правительстве", до назначения врио премьер-министра его полномочия исполняют вице-премьеры, а в случае их отсутствия — старший по возрасту министр. Старшим по возрасту в кабинете министров является глава Минобороны Виктор Гайчук, которому 63 года.

В составе правительства Молдовы девять министерств — МВД, Министерство здравоохранения и социальной защиты, МИДЕИ, Министерство образования, культуры и исследований, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство финансов, Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство юстиции и Министерство обороны. Вице-премьерами являются глава Минфина и вице-премьер по реинтеграции. В состав кабинета министров входит также башкан Гагаузии.

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