Елена Греку. В год COVID-a вырос спрос на эстетику

Интервью с Еленой Греку, архитектором. Рубрика «Архитектура и дизайн» при поддержке строительной компании Object и Sto Moldova. Елена, здравствуйте. За этот год я уже привык к первому вопросу для рубрики «Архитектура и дизайн». Вы архитектор или дизайнер интерьеров?

Архитектор. Технический университет Молдовы. Хотя, работы по дизайну, конечно, не меньше.

Архитектура была детской мечтой или это осознанный выбор взрослого человека?

Расскажу вам одну историю из детства. Мой отец занимался производством мебели и строительными работами. В его компании работали и архитекторы и дизайнеры. Когда я училась в пятом классе, его компания делала масштабную реконструкцию ресторана «Сюрприз» на Боюканах. В какой-то день я тоже сидела в этом ресторане и вместе с отцовскими дизайнерами увлеченно рисовала, как должны выглядеть окна ресторана после реконструкции. По какой-то случайности мой рисунок попал между листов альбома дизайнера.

Я начинаю уже предвкушать окончание истории…

Ну да, получилось как в маленькой сказке или новогоднем фильме о подростках. На согласовании клиент утвердил именно мой эскиз. И то, что он мой, тоже быстро выплыло наружу, дизайнер честно своего авторства не признал. Более того, окна действительно были сделаны по моему эскизу. И когда потом я проезжала мимо ресторана, и видела результаты своей работы, то не могла не гордиться ими. На том момент это было большое достижение для меня.

Судя по всему, выбор будущей специальности был решен теми окнами?

Или раньше. Эстетика, возможность сделать мир красивее – что может привлекать больше?

Перенесемся в 2020 год. До Нового года осталось меньше десяти дней. Самое время подвести итоги. Этот год не получает «ровных» оценок. Для кого-то он был равен катастрофе, кто-то создал в этом году новый бизнес или новое направление и начал отсчет новой жизни. Как он прошел у архитектора Елены Греку?

Год начался с новогодней сказки. Мы работали над новой концепцией банкетного зала и ресторана Miadora. Свадьба, начало жизни, принц и принцесса. Так что ничего не предвещало, что в марте в городе и во всем мире будут пустые улицы и неопределенность будущего.

Тем не менее, а за год я взял много интервью у дизайнеров и архитекторов, год, все-таки, оказался «рабочий». А у вас?

«Рабочий» - вполне подходящее определение. В этом году правил бал ритейл. Мы работали над интерьерами сетей магазинов, над магазином одежды местного бренда, магазином осветительных товаров. Также были интересные проекты салона красоты и стоматологической клиники. Получился, кстати, увлекательный для нас эксперимент. И по атмосфере и по коммуникационным решениям. Так что, в первую очередь, это были «публичные» пространства.

Интересно, поменяло настроение «ковида» моду на дизайн интерьеров?

Безусловно. Когда мир вокруг становится напряженным, люди хотят спокойствия и умиротворенности в своем пространстве. Так что дизайн качнулся к тому, чтобы проецировать надежность и положительные эмоции. Больше стало использоваться натуральных материалов, монохромные мягкие оттенки, минимализм. Вам нужно восстановить спокойствие? Мы работаем над этим. И над красотой. В этот год красота правит миром.

А как вы искали спокойствия и умиротворенности в этом году? В работе? В семье?

Без работы я вяну и высыхаю, без семьи не представляю жизни. Когда родился мой первый ребенок, я думала посидеть дома, но долго не выдержала. Со вторым ребенком было уже проще. Я не заморачивалась и еще из роддома отвечала на звонки клиентов, а когда ребенку исполнилось две недели мы уже пошли на презентацию проекта.

На хобби для себя не остается времени?

Есть одно увлечение, которое со школьных времен стало моей отдушиной. Я пишу картины. Абстракцию. В последнее время, работа и семейные дела оставляют все меньше времени на личные предпочтения. Для меня живопись - абсолютно не коммерческий проект, но часто случается так, мои картины находят свою жизнь в пространствах, которые мы проектируем.

Что в планах на 2021 год? Мне почему-то кажется, что о чем вы не волнуетесь, так это о портфолио заказов…

Есть уже очень интересные проекты. Один просто беспрецедентный по объему – почти 40 000 квадратных метров «общественного» пространства. Но пока не могу назвать объект. Зато обещаю вам весной, если вы захотите, первому дать интервью об этом проекте.

Вот точно не откажусь.

Есть еще интересный с точки зрения «психологии» проект. Мы работаем над рестайлингом филиалов и агентств Moldinconbank. Банк, традиционно, с чем ассоциировался? Кредиты, проценты, страх от не своевременных выплат. Мы работаем над созданием принципиально другой атмосферы. Это будет новый стиль банка, который будет «кадрироваться» во всех его представительствах.

Будете сохранять атмосферу спокойствия в новых проектах?

Более того, в том первом проекте, о котором я говорила, мы настаиваем на том, чтобы сохранить большие открытые пространства, где вы сможете просто посидеть или даже поваляться на траве. Все в нашей власти. Время может «стрессовать» нас, но кто нам мешает на минуту расслабиться и полюбоваться красотой вокруг?

Павел Зинган