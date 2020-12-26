С начала года молдаване отправили домой из-за границы 1 млрд 338 млн долларов

Денежные переводы из-за границы увеличиваются. В ноябре 2020 года через лицензированные банки из-за рубежа в пользу физических лиц были переведены чистые активы на сумму 132 миллиона долларов.

Этот показатель на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Нацбанк Молдовы, сообщает jurnaltv.md

Что касается стран, откуда приходят денежные переводы то лидирующее место занимает Израиль, на долю которого приходится 17,7% от общего объема переводимых денежных средств.

На переводы из Италии приходится почти 13%, а из Германии и России - 11,7% от общего объема.

В валютной структуре переводы в евро составили 65%, за ними следуют переводы в долларах - 33% и российские рубли - 2%.

С начала года общий объем банковских переводов из-за границы составил 1 миллиард 338 миллионов долларов.

@Jurnaltv