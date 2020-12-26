Платформа DA обжаловала ограничение местных налогов в Конституционном суде

Платформа DA обжаловала в Конституционном суде ограничение местных налогов. Вице-председатель этой партии Александру Слусарь считает, что их ограничение противоречит международным обязательствам, взятым на себя национальными властями в области местной демократии, и, в частности, Рекомендации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, - отмечает IPN.

«Эти законодательные нормы, принятые, как и другие многочисленные законы, с серьезным нарушением процедуры, представляют собой прямое ограничение местной автономии», - написал Александру Слусарь в Facebook.

Депутаты ПСРМ и Платформы «За Молдову» проголосовали за проект налогово-бюджетной политики, который устанавливает определенные потолки для местных, ранее установленные местными публичными властями.