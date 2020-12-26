“Озверел” из-за попыток убить его: профессор объяснил причину мутации "британского коронавируса"

Мир встревожен, в Великобритании обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Британские ученые считают что заразность нового штамма на 70 % выше, чем у того варианта вируса, с которым мы живем вот уже год.

Известный специалист, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова высказала предположение, что такое «усиление» вируса – результат применяемого врачами лечения, мол, не стоит отправлять людей с положительным тестом на COVID-19 долечиваться домой, нужно всех держать в стационаре до полного выздоровления. Симон Мацкеплишвили, врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ выдвинул свою версию, почему SARS-CoV-2 огрызается в ответ на атаку медиков.

- Чем больше мы пытаемся воздействовать на вирус, «щекочем» его нашими безуспешными попытками вмешаться и нарушить процессы репликации (размножения, - прим. ред.) или сборки вирусных частиц, переливаем антитела переболевших людей или искусственно синтезированные в лаборатории, тем больше мы увеличиваем вероятность подобных мутаций, - написал Симон Мацкеплишвили на своей страничке в соцсети. - Геном коронавируса долгое время оставался на удивление стабильным, даже описанные за время «знакомства» с ним мутации не приводили к серьезным изменениям его антигенности и иммуногенности. И непрерывные попытки найти «волшебную пулю», тот идеальный противовирусный препарат, который уничтожит вирус и не навредит организму (и, естественно, обогатит его изобретателей и производителей), могли спровоцировать данные мутации. Если у вас нет возможности убить тигра, то, по крайней мере, категорически не стоит его дразнить!

Будут ли эффективны вакцины?

Ученый и врач Симон Мацкеплишвили утверждает, что да. Российские и зарубежные вакцины направлены на обезвреживание коронавируса посредством его «узнавания» по S-белку, причем не по одной, а по множеству различных областей этого белка. Это значит, что, несмотря на изменение структуры, все должно сработать так, как рассчитывали ученые. Ну, а если и вирус с помощью мутаций найдет способ игнорировать вакцины, то ученым останется только одно – менять вакцинные платформы, так сказать, основы для их сборки, что для современного уровня науки – реально.

Если вирус будет мутировать и дальше, как лечить ковид?

При правильном и своевременном подходе к лечению COVID-19 излечивается с максимальной эффективностью, о чем показывает в том числе и результаты лечения COVID-19 в медицинском центре МГУ.

- Я не вижу серьезного повода для беспокойства в связи с появлением этого нового варианта коронавируса! – пишет в заключении врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.