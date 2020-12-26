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Здоровье
Молдова не имеет возможности тестирования на новый штамм Covid-19
26.12.2020

Об этом сообщила Виорика Думбрэвяну.

Глава молдавского Минздрава Виорика Думбрэвяну ответила на вопрос, связанный с новым штаммом коронавируса. Напомним, данный штамм ранее был обнаружен в таких странах, как Великобритания, Дания и Австралия.

По словам министра, пока Молдова не имеет возможности для тестирования на новый штамм Covid-19.

- У нас нет возможности такого тестирования. Я говорю это с сожалением, но у нас нет такой возможности», - заявила Думбрэвяну.

На вопрос, почему власти не стали заключать контракты с частными лабораториями, Думбрэвяну ответила, что в Молдове надо развивать государственные лаборатории, которые могли бы эффективно тестировать большое количество людей. Об этом сообщает издание Zugo.

Автор: Михаил Генчу


 
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