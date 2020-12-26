NASA планирует построить лунную базу при помощи 3D-принтера

Одна из главных проблем, стоящих на пути колонизации Луны, заключается в сложностях с доставкой строительных блоков и оборудования. На помощь NASA может прийти компания ICON: она планирует печатать здания на спутнике из местных материалов.

Компания ICON известна своим проектом 3D-печати домов в Техасе и Мексике из лавакрита, смеси на основе бетона. Лунный реголит значительно отличается от того, с чем привыкли иметь дело инженеры, но уже сейчас идёт разработка новой технологии, которая позволит превратить осколки и метеоритную крошку в пригодный для строительства материал. Известно, что проект, получивший название Project Olympus, разрабатывается усилиями ICON и NASA, а текущая задача заключается в получении похожей на твёрдый бетон смеси для 3D-принтера.

Это значит, что для развёртывания лунной базы не потребуется перевозить тяжёлые конструкции и делать несколько полётов. Понадобится лишь 3D-принтер. Представители NASA утверждают, что планируют выделить ICON дополнительное финансирование, но пока не уверены, будет ли база на Луне построена с применением подобной технологии.

Специалисты полагают, что разработка новых методов 3D-печати позволит улучшить ситуацию с дефицитом домов на Земле, ведь по состоянию на 2020 год более 1,6 миллиарда людей нуждаются в жилье. Проведённые исследования доказали, что использование 3D-принтеров снижает расходы на 60%, а время строительства — на 80%.