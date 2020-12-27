Министр иностранных дел Чокой подцепил коронавирус

Будет работать дистанционного. Аурел Чокой - очередной министр, который подцепил коронавирус и будет работать дистанционно, в изоляции. Ранее болезнью переболел министр МВД Павел Войку, а также и премьер Ион Кику. Как сообщил сам Чокой, у него - легкая форма вируса:

- Хочу уведомить общественность о том, что вследствие теста на Covid-19 выяснилось, что у меня есть Covid-19. В госпитализации необходимости нет, я в самоизоляции, мое состояние удовлетворительно, - пояснил Чокой, слова которого приводит пресс-служба МИДЕИ.

Автор: Дан Дудка