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Министр иностранных дел Чокой подцепил коронавирус
27.12.2020

Будет работать дистанционного. Аурел Чокой - очередной министр, который подцепил коронавирус и будет работать дистанционно, в изоляции. Ранее болезнью переболел министр МВД Павел Войку, а также и премьер Ион Кику. Как сообщил сам Чокой, у него - легкая форма вируса:

- Хочу уведомить общественность о том, что вследствие теста на Covid-19 выяснилось, что у меня есть Covid-19. В госпитализации необходимости нет, я в самоизоляции, мое состояние удовлетворительно, - пояснил Чокой, слова которого приводит пресс-служба МИДЕИ.

Автор: Дан Дудка


 
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