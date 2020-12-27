Под Сынжерей из-за семечек полностью заблокирована трасса

Перевернулся грузовик с грузом подсолнуха. Необычная авария возле села Михайловка, Сынжерей - там полностью заблокировало трассу из-за перевернувшегося грузовика, который вез груз семечек подсолнуха. В результате все содержимое высыпалось на дорогу, и, как видно на фото, перегородило ее.

Что касается водителя, то он не пострадал, а причиной аварии назвал технические проблемы грузовика, сообщает телеканал Publika. Полиция пытается выяснить, так ли это