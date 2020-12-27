Внимание, в понедельник 28 декабря, весь центр Кишинева останется без питьевой воды в кранах

Отключения связаны с работами по ремонту водопроводных сетей. АО „Ap -Canal Chi in u” уведомляет о перебоях в подаче питьевой воды в понедельник, 28 декабря, с 09.00 до 20.00, на улицах Армянская №№48, 52, 53, 55, 61 и 84; Болгарская №67; Митрополита Варлаама №63 и на бульваре Штефана чел Маре №№64, 124 и 124 A, - передает IPN.

До 30 декабря с 09.00 до 19.00 возможны отключения подачи воды на улицах Ал. чел Бун, Кожокарилор, Т. Майореску, Армянская, О. Гога и А. Влахуцэ. Отключения связаны с работами по ремонту водопроводных сетей.

За дополнительной информацией потребители могут обращаться в Центральную диспетчерскую по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Лидия ТКАЧ