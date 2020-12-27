В Бендерах произошло резонансное ДТП — водитель на улице Кишиневской сбил детскую коляску и уехал

В Бендерах произошло резонансное ДТП — водитель на улице Кишиневской сбил детскую коляску и уехал с места происшествия.

Женщина с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу. Когда она была на середине проезжей части, неожиданно выехал автомобиль.

По словам очевидцев, машина зацепила коляску, не останавливаясь проехала 25-30 метров, затем коляска перевернулась. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. Ребенок был направлен в больницу на обследование — у пострадавшей годовалой девочки закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

Очевидцы заявили, что нарушитель находился за рулем мини-автомобиля Mercedes Smart. Сотрудники ГАИ в Бендерах УВД проверили каждый Smart в городе, сообщает МВД Приднестровья. Когда нашли нарушителя, 58-летнего жителя Бендер, он создался в содеянном. Мужчина пояснил: испугался ответственности.

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