В Молдове умер известный гинеколог Михаил Молдовану, спасший сотни человеческих жизней

Он был одним из специалистов, заложивших фундамент акушерства и гинекологии в нашей стране. Академическое сообщество Медуниверситета имени Николая Тестемицану выражает соболезнования и чувства глубокого сострадания родным, коллегам и друзьям в связи с кончиной Михаила Молдована.

Это был замечательный врач, который спас сотни человеческих жизней, университетский преподаватель кафедры акушерства и гинекологии (до 2015 года).

- Он был одним из специалистов, заложивших фундамент акушерства и гинекологии в нашей стране, более 38 лет вел преподавательскую деятельность, способствуя формированию десятков поколений врачей, - говорится на официальной странице в соцсетях Медуниверситета.

"Комсомольская правда" выражает свои соболезнования родным и близким скончавшегося медика.

Лидия ТКАЧ