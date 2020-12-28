Михаил Ходорковский: Отчеты о встречах с иностранцами от меня требовал писать сотрудник КГБ из Молдавии - Друцэ

Бизнесмен Михаил Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал о своих взаимоотношениях с сотрудниками КГБ, передает eNews.

-Высокопоставленные руководители КГБ говорили мне, что все олигархи были завербованы КГБ. Вас вербовали?

«Мне сложно сказать. Я учился на закрытом факультете и работал на оборонных заводах. Мне давали форму. Я давал подписку о том, что уведомлен об опасности разглашения государственной тайны для своей судьбы и жизни. И о том, что, если я буду встречаться с иностранцем, я должен в письменном виде в кратчайшие сроки сообщать об этом в органы. Что я и делал».

Бизнесмен сказал утверждает, что его начальником первого отдела был бывший разведчик, уроженец Молдовы, Друцэ.

«Его грудь была, как панцирь, в орденах. Он нелегалом всю войну прошел. Хороший мужик был. И он каждый раз, когда знал, что мы встречаемся с иностранцем, то сразу говорил: а ну-ка, пиши!»

Лидия ТКАЧ