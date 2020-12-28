Стрелков: украинских солдат просто оденут в молдавскую форму и пошлют в Приднестровье

Молдавские власти могут заручиться поддержкой Украины в отношении Приднестровья. Об этом заявил экс-министр обороны непризнанной Донецкой народной республики Игорь Стрелков.

По его словам, эта поддержка нужно для того, чтобы провести наступление на Приднестровье.

– Формально, международному сообществу это будет представлено как восстановление территориальной целостности страны, точно также, как и возобновить боевые действия Украина может и на Донбассе под тем же предлогом, – заявил Стрелков в эфире интернет-канала «Русский интерес»

По словам эксперта, в этом случае России придется проводить контрнаступление, возможно, и со стороны Крыма, о чем в своем недавнем интервью говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

– Очень вероятный сценарий, поставив себя на место противника, я бы ударил по Приднестровью. Причем, с Молдовой. То есть, Зеленский договорился, там сказали, украинские войска просто оказывали содействие. Можно разыграть так, что зайдут типа по одному молдавскому военному в каждый батальон украинский, всех переоденут в молдавскую форму, также как турки переодели своих наемников из Сирии в форму азербайджанской пограничной стражи. Ну, здесь то же самое – оденут хохлов, нашлепают им нашивки, все будут все понимать, но формально не пойман – не вор.

А ловить-то кто будет? Какое-нибудь ОБСЕ, а ОБСЕ сделает вид, что не видит. Оно только выстрел со стороны русских называет артобстрелом, а украинский артобстрел оно в упор не замечает никогда. Что делает в этой ситуации РФ? Обтекает. А если не обтекает? Там официальные миротворцы, там две трети граждан России, - заявил Стрелков.

Он обращает внимание на то, «почему Зеленский заговорил об ударе со стороны Крыма».

– Он, что, ждет, что завтра из Крыма начнется наступление на Киев? Нет. Но именно в момент, когда наносится удар по Приднестровью или по Донбассу, или одновременно, причем, в глазах мирового сообщества «Молдова восстанавливает свою территориальную целостность», а Украина ей «оказывает содействие», и на Донбассе «Украина восстанавливает просто свою территориальную целостность», не более того, – обозначил Стрелков возможную подоплеку описываемого вероятного плана действий Киева.

Подготовил Михаил Генчу