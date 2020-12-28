На 20% выросли переводы жителям РМ из-за границы

Растут объемы переводов в РМ из-за рубежа. С января по ноябрь 2020 года общий объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц из Республики Молдова составил более 1,3 миллиарда долларов США, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Sputnik со ссылкой на данные Нацбанка.

В ноябре 2020 года физические лица перевели в Молдову около 132 миллионов долларов, что на 30% больше по сравнению с ноябрем 2019 года.

Чаще всего переводы в пользу физических лиц поступают из 27 стран Евросоюза (49,2%) и из стран СНГ (12,8%). Переводы из остальных стран мира составили 38%.

Работающие за границей жители Молдовы из Израиля прислали 17,7% от общего числа переводов или более 23 миллионов долларов. На втором месте — Италия с долей 12,8%. Третье место по объему переводов делят Германия и Россия с долей 11,7%. За ними следуют Великобритания, Франция, США, Ирландия, Чехия, Румыния, Испания и Португалия.

Подготовил Михаил Генчу