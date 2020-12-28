За что беглого молдавского олигарха Плахотнюка сделала своим подданным Турция

Политолог Анатолий Цэрану рассказал, что связывает беглого олигарха с Эрдоганом. Генеральный прокурор сообщил о том, что Владимир Плахотнюк получил гражданство Турции. Данную ситуацию прокомментировал политолог Анатол Цэрану.

Цэрану рассказал, что связывает беглого олигарха с Эрдоганом и будет ли Плахотнюк заниматься молдавской политикой из Турции, передает enews.md

«Турецкое гражданство для Плахотнюка - это плата Эрдогана за незаконную экстрадицию турецких учителей из РМ. Захваченные олигархией власти Молдовы не просто нарушили фундаментальные права педагогов на свободу и неприкосновенность, этим позорным актом они нанесли нестираемое пятно на международной репутации молдавского государства», - считает Цэрану.

Павел МУНТЯН